"Attacchi personali e gratuiti non scalfiranno l'operato dei colleghi", l'Anm esprime solidarietà ai magistrati di Gela

Dopo il duro attacco sferrato dall'imprenditore Maurizio Melfa, condannato a 1 anno e 2 mesi, interviene l'Anm di Caltanissetta

04 Marzo 2021 12:08

La Giunta Distrettuale della Associazione nazionale magistrati di Caltanissetta, in una nota, esprime solidarietà ai magistrati in servizio alla Procura e al Tribunale di Gela, dopo i duri attacchi sferrati dall'imprenditore gelese Maurizio Melfa, condannato dal Gup del Tribunale di Gela per false sponsorizzazioni. "Preso atto - afferma la giunta della sezione Distrettuale di Caltanissetta dell'Anm - di una recente conferenza stampa indetta, a seguito della sua condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, da Maurizio Melfa, imprenditore gelese, conferenza successivamente ripresa da diversi media locali, nel corso della quale vengono espressi sul conto di magistrati in servizio presso la Procura ed il Tribunale di Gela, giudizi gratuitamente offensivi che vanno ben oltre la legittima critica a provvedimenti giudiziari, manifesta piena ed incondizionata solidarietà nei confronti dei colleghi oggetto dei menzionati attacchi personali e gratuiti, nell’assoluta certezza che questi pesanti tentativi di condizionarne e censurarne l’operato non scalfiranno il corretto e determinato agire dei colleghi nel perseguire, come la legge e la Costituzione impongono, ogni tipologia di reato. Si ribadisce che, nella normale dialettica processuale, il rimedio unico da esperire verso provvedimenti giudiziari non graditi è costituito dall’impugnazione e non certo dal tentativo di personale delegittimazione dei magistrati che li hanno emessi, o, addirittura, come avvenuto nel caso di specie, di interi uffici giudiziari"



