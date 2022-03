Cronaca 283

Attacchi informatici in Italia: nel mirino aziende sanitarie e ospedaliere che forniscono aiuti umanitari

Lo si legge in una comunicazione che il Dirmei ha fatto pervenire ieri sera alle aziende sanitarie piemontesi

Redazione

06 Marzo 2022 08:12 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/attacchi-informatici-in-italia-nel-mirino-aziende-sanitarie-e-ospedaliere-che-forniscono-aiuti-umanitari Copia Link Condividi Notizia

Le aziende sanitarie e ospedaliere, "probabilmente in virtù degli aiuti umanitari che si stanno ponendo in essere", sono "obiettivo molto sensibile" degli attacchi informatici per i quali questa sera è stato diramato un alert dal Csirt. Lo si legge in una comunicazione che il Dirmei ha fatto pervenire ieri sera alle aziende sanitarie piemontesi, invitandole ad "alzare al massimo i livelli di sicurezza", ponendo "massima attenzione alla posta elettronica, all'antivirus, ai siti esposti verso l'esterno. Purtroppo, anche queste, sono azioni di guerra". Nella comunicazione il Dirmei, il Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive istituito dalla Regione Piemonte per coordinare le diverse Unità operative delle aziende sanitarie coinvolte nella gestione delle malattie infettive e delle relative emergenze, invita i referenti delle aziende sanitarie a "monitorare in tempo reale i sistemi di sicurezza". "Se i vostri referenti necessitano di informazioni ulteriori, la struttura regionale cercherà di supportare per quanto possibile", conclude il Dirmei che alla comunicazione allega anche l'alert del CSIRT.



Le aziende sanitarie e ospedaliere, "probabilmente in virtù degli aiuti umanitari che si stanno ponendo in essere", sono "obiettivo molto sensibile" degli attacchi informatici per i quali questa sera è stato diramato un alert dal Csirt. Lo si legge in una comunicazione che il Dirmei ha fatto pervenire ieri sera alle aziende sanitarie piemontesi, invitandole ad "alzare al massimo i livelli di sicurezza", ponendo "massima attenzione alla posta elettronica, all'antivirus, ai siti esposti verso l'esterno. Purtroppo, anche queste, sono azioni di guerra". Nella comunicazione il Dirmei, il Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive istituito dalla Regione Piemonte per coordinare le diverse Unità operative delle aziende sanitarie coinvolte nella gestione delle malattie infettive e delle relative emergenze, invita i referenti delle aziende sanitarie a "monitorare in tempo reale i sistemi di sicurezza". "Se i vostri referenti necessitano di informazioni ulteriori, la struttura regionale cercherà di supportare per quanto possibile", conclude il Dirmei che alla comunicazione allega anche l'alert del CSIRT.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare