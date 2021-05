Attualita 251

Ato Ambiente, gli ex lavoratori reclamano il Tfr: domani sit-in a Caltanissetta

Dopo due anni di attese, i lavoratori chiedono all'ex Ato Ambiente, la liquidazione del loro trattamento di fine rapporto

Redazione

20 Maggio 2021 11:33

Il Libero Indipendente Sindacato Confederale Italiano e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori hanno indetto per domani, venerdì 21 maggio dalle ore 18,00 alle ore 20,00, un SIT-IN di protesta in Piazza Garibaldi, ove le Lavoratrici ed i Lavoratori della Ex CL Ambiente di Caltanissetta protesteranno per il diritto al proprio Trattamento di Fine Rapporto TFR, ancora non ricevuto dopo due anni di disattese promesse. Il Commissario Straordinario Liquidatore della Ex CL Ambiente dovrebbe attivarsi, insieme ai Sindaci della Provincia a risolvere una volta per tutte l’annosa vertenza, permettendo ai Lavoratori, che sono il vero motore produttivo indispensabile per le aziende, senza i quali non c’è alcuna produzione.

I Lavoratori con questa Manifestazione di Protesta chiedono all'assessore Frangiamore ed al sindaco Gambino del Comune di Caltanissetta vero e concreto sostegno, ad oggi registrano un completo isolamento ed un assordante silenzio. Oggi i lavoratori affermano di essere stati usati e poi abbandonati, stile usa e getta, che lor signori dovrebbero provare vergogna!! Ma purtroppo alcuna vergogna provano, per loro ledere i diritti di chi lavora è normale.

A tal fine i Segretari Carmelo Mario LIPANI del LISCI e Rosario MARGIOTTA della CISL stanchi dell’attesa hanno chiamato le Lavoratrici ed i Lavoratori alla protesta e che essa stimoli le Istituzioni competenti ed i Preposti. Ne danno notizia Carmelo Mario Lipani, Segretario Aziendale LISCI DUSTY-Caltanissetta e Segretario Generale Provinciale LISCI e Rosario Margiotta in qualità di Vice Segretario Generale Caltanissetta-Agrigento-Enna FIT-CISL.



