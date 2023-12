Attualita 102

Atmosfera natalizia nella caserma dei vigili del fuoco di Caltanissetta grazie ai presepi realizzati da tre pompieri

A realizzarl sono stati Rosario Reitano, Rino Zuzzè e Giuseppe Riggi

Si respirava aria natalizia questa mattina nell'affollatissima caserma dei vigili del fuoco di Caltanissetta, dove erano in corso i festeggiamenti per Santa Barbara, grazie ai presepi realizzati dal personale in servizio. A donare questo angolo di Natale alla caserma il capo reparto in pensione Rosario Reitano, il capo reaprto Rino Zuzzè e il vigile del fuoco Giuseppe Riggi. Con le loro opere hanno espresso la loro passione per i presepi e il desiderio di trasmettere emozioni e riflessioni sulla navitià, l'amore e la famiglia.



