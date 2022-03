Attualita 112

Atletica leggera, il sindaco di Gela riceve Salvatore Bianca: ad Ancona ha vinto tre medaglie

Nei campionati nazionali ha conquistato tre medaglie per il salto in alto, in lungo e per la staffetta

Redazione

E’ partito da Gela al termine di un grande lavoro di preparazione insieme al papà coach Massimo, ed è tornato dai campionati nazionali Fiespes – Fisdir che si sono svolti ad Ancona con tre medaglie: una per il salto in alto, una per il salto in lungo e una per la staffetta 4×200. Salvatore Bianca è stato ricevuto e premiato dal Sindaco Lucio Greco ieri pomeriggio a Palazzo di Città. Ad accoglierlo anche il presidente del consiglio comunale Totò Sammito e gli assessori, in primis quello allo sport Cristian Malluzzo. Salvatore è arrivato accompagnato dal padre, dal prof. Peppe Di Cristina e dalla dirigente della sua scuola, il liceo scientifico, Angela Tuccio, che, come tutti, ha avuto per lui parole di grande elogio.

“Salvatore rappresenta una delle eccellenze della nostra città e, come amministrazione, - ha detto il Sindaco Greco - quando ci sono questi giovani promettenti desideriamo sempre dare loro il giusto riconoscimento e manifestare tutto il nostro apprezzamento, perché risultati così importanti non si raggiungono per caso, ma sono frutto di impegno, sacrificio, lavoro, passione e dedizione. Vogliamo accompagnare il percorso di questi ragazzi talentuosi che fanno onore all’intera città, e le congratulazioni più sincere, insieme ai nostri auguri per un futuro radioso, vanno non solo a questo giovane campione ma anche alla famiglia che amorevolmente lo sostiene. Ci sono davvero tutte le premesse per volare ancora più in alto, e a Salvatore e al suo team auguriamo le migliori fortune”.

Prima di donare a Salvatore il gagliardetto del Comune, il Primo Cittadino si è brevemente soffermato sull’iter avviato in sinergia con l’ex provincia per la realizzazione di una pista di atletica in contrada Zai, per dare la possibilità a tante persone che amano lo sport di allenarsi e competere a livelli sempre più alti. Bianca è stato già convocato per gli Europei, in programma a giugno, e non nasconde di stare lavorando per il sogno più grande: le Olimpiadi. “Spero di tornare dagli Europei con una medaglia, - ha dichiarato – e voglio ringraziare di vero cuore quanti mi hanno sostenuto e continuano a farlo”.





