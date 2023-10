Sport 229

Atletica, a Palermo la X edizione della International Half Marathon: tra i nisseni miglior piazzamento per Francesco Augello

Per la Marathon Caltanissetta migliore prestazione è stata quella di Giuseppe Mastrosimone

Si sono corsi a Palermo domenica scorsa i Campionati Italiani Master, individuali e di società, di Mezza Maratona, in occasione della decima edizione della Palermo International Half Marathon. Oltre 1400 atleti si sono dati battaglia sul duro percorso cittadino che da Mondello porta al centro città per poi tornare nuovamente vero lo stabilimento balneare. La gara è stata vinta la maschile dall’atleta del Burundi Oliver Irabaruta, che ha completato i 21 km con il tempo di 1h 05’02”. Fra le donne a vincere è stata l’atleta keniana Cheroben Emily Chepkemoi con il tempo 1h 15’50”.

Corposa la presenza nissena a questa rassegna tricolore. Il migliore fra questi è stato l'atleta della Mega Hobby Sport Francesco Augello, di ritorno alle competizioni dopo più di 6 mesi di stop, che ha chiuso con il tempo di 1h 22’41”. Sfortunata, invece, la gara dell'altra atleta della Mega Hobby Sport presente a Palermo, Carmela Capra, che ha comunque onorato la gara chiudendo con non poche difficoltà in 2h 17’07” Per la Marathon Caltanissetta migliore prestazione è stata quella di Giuseppe Mastrosimone, che ha chiuso con il tempo di 1h 30’22”. A seguire, Mattia Falzone in 1h 41’24”; Maria Concetta Riggi in 1h 55’50”; Domenico Urso in 2h 06’43”.

In casa Track Club Master il miglior tempo è stato fatto registrare da Mario Zirilli che ha fermato il cronometro in 1h 37’57”. A seguire, Ferdinando Aronica 1h 49’23”; Cesare Carletta 1h 59’29”; Marcello Di Maggio 1h 59’29”; Domenico Anzalone 2h 01’13”; Salvatore Giordano 2h 05’36”; Armando Fantasia 2h 10’18”; Rosario Calà 2h 11’51”; Giuseppe Falzone 2h 13’58”. (foto Sicilia Running)



