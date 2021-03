Salute 238

Astrazeneca, Norvegia e Danimarca prorogano lo stop al vaccino fino al 15 aprile

La decisione è stata resa nota dalle autorità sanitarie dei due Paesi nonostante le rassicurazioni dell'Ema

Redazione

26 Marzo 2021 16:16

Nonostante le rassicurazioni da parte dell'Ema, la Norvegia ha prorogato oggi la sospensione dell'uso del vaccino anti Covid di AstraZeneca nel Paese fino al 15 aprile: lo hanno reso noto le autorità sanitarie nazionali.

Ieri anche la Danimarca aveva esteso la sua sospensione per "altre tre settimane" spiegando di non avere escluso un possibile collegamento tra questo vaccino ed i casi di trombosi segnalati nel mondo.

"Abbiamo deciso di estendere la nostra pausa per altre tre settimane", ha detto durante una conferenza stampa, riferendosi al vaccino di AstraZeneca, il direttore dell'Autorità sanitaria danese Soren Brostrom.



