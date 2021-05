Salute 194

AstraZeneca, la Sicilia cede i vaccini rifiutati dagli over60: vanno in Veneto e Puglia

Mentre in Sicilia i vaccini Astrazeneca vengono rifiuti, in altre regioni si fa pressing per usufruire delle dosi scartate

Redazione

12 Maggio 2021 11:55

Le dosi di AstraZeneca rifiutate dagli over60 di Sicilia, Campania e Calabria verranno distribuite in altre regioni del Nord. Il Veneto sarà tra le prime. Si tratta di un totale di circa 135mila dosi che il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo ha deciso di redistribuire per far sì che non vadano perse. Così, se in alcune regioni, come la Sicilia, i vaccini AstraZeneca vengono rifiutati da alcuni sessantenni, in altre, come Veneto, Piemonte e Friuli, si fa pressing al governo per usufruire delle dosi scartate e accelerare così nelle vaccinazioni.

La Sicilia ha già donato circa 50mila dosi rifiutate dai cittadini alla Puglia che aveva quasi esaurito le scorte dello stesso vaccino. In Veneto l’utilizzo dell’anti-Covid anglo-svedese è all’80%,contro il 40%-60% rilevato nel centro-Sud. Nella prima settimana di maggio la Regione ne ha somministrate 1900 dosi ogni 100mila abitanti, contro le 800 del Lazio e le 400 della Sicilia.(Gds.it)



