Cronaca 3371

Astrazeneca, 18enne grave dopo la prima dose: è in rianimazione per trombosi

La ragazza, il 25 maggio scorso era stata vaccinata volontariamente in occasione degli open day lanciati in Liguria

Redazione

06 Giugno 2021 17:54

Una 18enne è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova, con una diagnosi di trombosi del seno cavernoso, il 25 maggio scorso era stata vaccinata volontariamente con Astrazaneca in occasione degli open day lanciati in Liguria per gli over 18. La comunicazione arriva da Alisa e Regione Liguria, la giovane è ora in attesa di valutazione per decidere se sottoporla ad intervento chirurgico.La ragazza, di Sestri Levante, aveva partecipato alle campagne di vaccinazione volontaria con Astrazeneca ed era stata sottoposta alla prima dose di immunizzazione il 25 maggio nella sua Asl di residenza “dopo anamnesi vaccinale negativa”, come precisa la nota della Regione. Al momento non ci sono elementi certi che possano mettere in relazione il malore con la vaccinazione.(qds.it)



Una 18enne è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Martino di Genova, con una diagnosi di trombosi del seno cavernoso, il 25 maggio scorso era stata vaccinata volontariamente con Astrazaneca in occasione degli open day lanciati in Liguria per gli over 18. La comunicazione arriva da Alisa e Regione Liguria, la giovane è ora in attesa di valutazione per decidere se sottoporla ad intervento chirurgico.La ragazza, di Sestri Levante, aveva partecipato alle campagne di vaccinazione volontaria con Astrazeneca ed era stata sottoposta alla prima dose di immunizzazione il 25 maggio nella sua Asl di residenza "dopo anamnesi vaccinale negativa", come precisa la nota della Regione. Al momento non ci sono elementi certi che possano mettere in relazione il malore con la vaccinazione.(qds.it)

Ti potrebbero interessare