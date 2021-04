Cronaca 2396

AstraZeneca, a Caltanissetta nel fine settimana potranno vaccinarsi senza prenotazione gli utenti tra i 60 e i 79 anni

Stessa modalità è prevista anche per Gela. "L'Asp - dichiara il coordinatore degli ambulatori vaccinali, Benedetto Trobia - invita la popolazione ad aderire numerosa"

Rita Cinardi

14 Aprile 2021 16:16

Il coordinatore degli ambulatori vaccinali dell’Asp di Caltanissetta Benedetto Trobia informa la cittadinanza che da venerdì 16 a domenica 18 aprile, dalle 9 alle 22 nell’hub vaccinale del Cefpas, dalle 9 alle 14, presso l’ambulatorio al primo piano del Sant’Elia, potrà recarsi senza prenotazione la popolazione di età compresa tra i 60 e 79 anni per essere sottoposta a vaccinazione esclusivamente con AstraZeneca. “L’Asp – dichiara Trobia - invita la popolazione ad aderire alla campagna vaccinale. La vaccinazione è l’unica arma per superare la pandemia e in questo momento di emergenza contiamo su una partecipazione numerosa. La vaccinazione di questi utenti avverrà per ordine di arrivo”.

Stessa modalità di vaccinazione con AstraZeneca avverrà a Gela presso gli ambulatori vaccinali dell’ex Mattatoio, di via Giovanni Falcone, e all’ospedale Vittorio Emanuele, dalle 9 alle 14. “Chiediamo ai cittadini – conclude Trobia - la massima collaborazione visto che in contemporanea continueremo con la vaccinazione dei soggetti già prenotati tramite la piattaforma”.



Il coordinatore degli ambulatori vaccinali dell'Asp di Caltanissetta Benedetto Trobia informa la cittadinanza che da venerdì 16 a domenica 18 aprile, dalle 9 alle 22 nell'hub vaccinale del Cefpas, dalle 9 alle 14, presso l'ambulatorio al primo piano del Sant'Elia, potrà recarsi senza prenotazione la popolazione di età compresa tra i 60 e 79 anni per essere sottoposta a vaccinazione esclusivamente con AstraZeneca. "L'Asp - dichiara Trobia - invita la popolazione ad aderire alla campagna vaccinale. La vaccinazione è l'unica arma per superare la pandemia e in questo momento di emergenza contiamo su una partecipazione numerosa. La vaccinazione di questi utenti avverrà per ordine di arrivo". Stessa modalità di vaccinazione con AstraZeneca avverrà a Gela presso gli ambulatori vaccinali dell'ex Mattatoio, di via Giovanni Falcone, e all'ospedale Vittorio Emanuele, dalle 9 alle 14. "Chiediamo ai cittadini - conclude Trobia - la massima collaborazione visto che in contemporanea continueremo con la vaccinazione dei soggetti già prenotati tramite la piattaforma".

Ti potrebbero interessare