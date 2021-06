Astrazeneca, 34enne in gravi condizioni dopo la prima dose: è stata colpita da trombosi

Cronaca 990

Astrazeneca, 34enne in gravi condizioni dopo la prima dose: è stata colpita da trombosi

Si tratta di una donna di Alassio. Si tratta del secondo caso in Liguria nell'arco di pochi giorni

Redazione

10 Giugno 2021 07:18

Una donna di 34 anni vaccinata lo scorso 27 maggio con la prima dose di Astrazeneca è ricoverata presso l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova. "La paziente 34enne savonese ricoverata ieri sera dopo essersi sentita male sul posto di lavoro è stata sottoposta nel corso della notte a fibrinolisi di alcuni trombi presenti nella parte venosa del circolo epatico con buoni risultati. Attualmente la paziente è ricoverata in terapia intensiva in respiro spontaneo", comunica la direzione dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova. La giovane era stata vaccinata il 27 maggio - come riferito dalla Regione Liguria - con l'anti-Covid AstraZeneca.(Adnkronos)



Una donna di 34 anni vaccinata lo scorso 27 maggio con la prima dose di Astrazeneca è ricoverata presso l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova. "La paziente 34enne savonese ricoverata ieri sera dopo essersi sentita male sul posto di lavoro è stata sottoposta nel corso della notte a fibrinolisi di alcuni trombi presenti nella parte venosa del circolo epatico con buoni risultati. Attualmente la paziente è ricoverata in terapia intensiva in respiro spontaneo", comunica la direzione dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova. La giovane era stata vaccinata il 27 maggio - come riferito dalla Regione Liguria - con l'anti-Covid AstraZeneca.(Adnkronos)

Ti potrebbero interessare