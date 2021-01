Attualita 181

Assunzioni nell'impianto di Timpazzo a Gela, la Cgil: "Unica strada da seguire è il bando pubblico"

A sollevare la questione, dopo un incontro svoltosi lo scorso ottobre, è il segretario generale della Funzione Pubblica Rosanna Moncada

Redazione

28 Gennaio 2021 13:06

"Il 21 ottobre del 2020 l’incontro avvenuto tra la Srr Sud ,la Impianti Srr e la Cgil in merito all’assetto organizzativo , amministrativo e contabile delle società e alla questione dei lavoratori dipendenti le ditte affidatarie dei servizi del Tmb di contrada Timpazzo, aveva sortito una chiara e inequivocabile posizione della Cgil a riguardo. La nostra strada - scrive in una nota il segretario generale della Funzione Pubblica Cgil di Caltanissetta Rosanna Moncada - percorribile allora e ora resta quella della procedura del bando di concorso pubblico e il relativo piano assunzionale generato da una visione certa del ruolo della SRR Impianti per un piano industriale chiaro. In quest’ottica si erano gettate delle premesse a nostro parere fondamentali che dovevano salvaguardare il futuro di questi lavoratori a beneficio della professionalità maturata e acquisita da ciascuno di essi e a garanzia del servizio reso. Da allora il tempo sembra esser passato infruttuosamente considerato che la procedura che abbiamo sostenuto avrebbe potuto essere già esperita e considerato l’impegno che ci eravamo tutti preso per un interlocuzione aperta e costante che doveva essere indirizzata verso la soluzione da noi prospettata. Risulta pertanto evidente che da parte nostra non c’ era e non ci sarà alcun tipo di confronto o sottoscrizione di accordo con l’Agenzia interinale. Le criticità dovute ad assetti normativi e organizzativi nella gestione dei rifiuti sempre piu frammentati impedisce di fatto il raggiungimento di soluzioni adeguate e omogenee e in un territorio cosi tormentato e ferito ha dato modo a chi prolifera in acque paludose e torbide di equivocare le posizioni di chi sulle tutele dei lavoratori, sulla garanzia del servizio pubblico e sulla gestione del denaro pubblico ha avuto e ha le idee ben chiare".

