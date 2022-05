Assunzioni nella sanità in Sicilia, via ai bandi per 433 posti: la parte del leone la fanno Enna e Trapani

Attualita 123

Assunzioni nella sanità in Sicilia, via ai bandi per 433 posti: la parte del leone la fanno Enna e Trapani

Trapani ed Enna mettono in palio rispettivamente 119 e 112 posti, tutti a tempo indeterminato

Redazione

03 Maggio 2022 13:03 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/assunzioni-nella-sanita-in-sicilia-via-ai-bandi-per-433-posti-la-parte-del-leone-la-fanno-enna-e-trapani Copia Link Condividi Notizia

Alla fine di questa tornata le assunzioni saranno 433, quasi tutte a tempo indeterminato. Nel pieno della campagna elettorale iniziano gli effetti della revisione delle piante organiche in Asp e ospedali, una manovra approvata dalla giunta Musumeci nel dicembre scorso come ultimo atto dell’anno e che adesso i manager stanno attuando con una raffica di bandi. La parte del leone la fanno in questa tornata di assunzioni le Asp di Trapani e Enna che mettono in palio rispettivamente 119 e 112 posti, tutti a tempo indeterminato. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola il servizio di Giacinto Pipitone con la mappa dettagliata dei posti in palio



Alla fine di questa tornata le assunzioni saranno 433, quasi tutte a tempo indeterminato. Nel pieno della campagna elettorale iniziano gli effetti della revisione delle piante organiche in Asp e ospedali, una manovra approvata dalla giunta Musumeci nel dicembre scorso come ultimo atto dell'anno e che adesso i manager stanno attuando con una raffica di bandi. La parte del leone la fanno in questa tornata di assunzioni le Asp di Trapani e Enna che mettono in palio rispettivamente 119 e 112 posti, tutti a tempo indeterminato. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola il servizio di Giacinto Pipitone con la mappa dettagliata dei posti in palio

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare