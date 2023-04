Attualita 175

Assunzioni Inps 2023: nel mese di aprile concorsi per più di 1.000 posti

Per partecipare alla prima selezione, le domande devono essere inviate dal 5 al 26 aprile, mentre per partecipare alla seconda selezione dal 3 al 21 aprile

L’INPS ha avviato le procedure di reclutamento per il 2023, con l’intenzione di assumere più di 1.000 persone ad aprile. Sono stati pubblicati due avvisi di selezione pubblica sul sito istituzionale, uno per il reclutamento di 701 medici e l’altro per 483 operatori sociali.

CONCORSI INPS, ASSUNZIONI PER 1000 UNITÀ DI PERSONALE

I medici saranno impiegati per le funzioni relative all’invalidità civile e alle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale, mentre gli operatori sociali saranno esperti nella loro materia e incaricati di fornire assistenza sanitaria per adempimenti di competenza istituzionale, in relazione agli obblighi di legge (L. n. 104/92 e L. n. 68/99) e al progetto di Assistenza Domiciliare per persone non autosufficienti (HCP).

In particolare, si cerca di assumere:

-710 medici per svolgere attività medico-legali e relative all’invalidità civile;

-483 operatori sociali/esperti per svolgere prestazioni legate ad adempimenti sanitari di competenza istituzionale.

Nella prima selezione, l’INPS cerca di assumere 710 medici che avranno un incarico individuale, con un contratto di lavoro autonomo, per garantire le funzioni relative all’invalidità civile e alle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale.

