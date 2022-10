Cronaca 1852

Assunzioni Asp Caltanissetta, la Cgil chiede la revoca in autotutela dell'avviso per reperire personale a tempo deteminato

Il segretario generale Angelo Polizzi, nel rimarcare la vicenda della revoca dell'incarico al direttore generale Alessandro Caltagirone, spiega il motivo della richiesta

Redazione

05 Ottobre 2022 13:45 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/assunzioni-asp-caltanissetta-la-cgil-chiede-la-revoca-in-autotutela-dellavviso-per-reperire-personale Copia Link Condividi Notizia

La Fp Cgil di Caltanissetta ha chiesto la revoca in autotulea dell'Avviso pubblico, per il conferimento ex art.15 octies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i. di incarico per n. 15 Collaboratore Amministrativo, n.2 Collaboratore Amministrativo Area Informatica, n. 5 Assistente Sociale, n. 5 Fisioterapista, n.5 Infermiere, n.5 Operatore Socio Sanitario, N. 5 Psicologo. Torniamo a parlare di ASP e in particolare di assunzioni o meglio di procedure che sembrano poco conformi ai principi previsti dalla normativa cui fanno riferimento lasciando presagire una volontà a preferire una specifica platea di persone restringendo di fatto la partecipazione a chi potrebbe possedere e vantare requisiti per poter accedere.

L’avviso del 3 ottobre 2022 a firma del Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta, l’Ingegnere Alessandro Caltagirone, (il cui incarico quale responsabile di unità operativa complessa del Policlinico di Messina è stato revocato con delibera perché non avrebbe il diritto di ricoprire incarichi dirigenziali!!!) nella fattispecie l’assunzione di n. 15 Collaboratore Amministrativo, n.2 Collaboratore Amministrativo Area Informatica, n. 5 Assistente Sociale, n. 5 Fisioterapista, n.5 Infermiere, n.5 Operatore Socio Sanitario, n. 5 Psicologo. Abbiamo chiesto la revoca dell’atto nella considerazione che: L’art. 15-octies del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., come sopra richiamato, introduce, particolari fattispecie di assunzione di personale, a tempo determinato, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale.

Tali contratti previsti dall’art.15-octies determinano l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato. Il trattamento economico riconosciuto all’incaricato è definito dal responsabile del progetto e comunque non deve gravare sui fondi contrattuali dell’Azienda. Vista la temporaneità dei progetti finalizzati e dei relativi finanziamenti, l’Azienda non può dar corso all’istituzione di posti di funzione. Nell’avviso non vi è traccia del costo del trattamento economico ma si fa un generico riferimento secondo cui i candidati percepiranno un compenso lordo omnia comprensivo. Inoltre tra i requisiti di selezione richiamati nell’avviso oltre ad essere indicati quelli specificatamente richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle funzioni correlate al progetto finalizzato è stato indicato un altro “requisito specifico”, quale “la comprovata esperienza e lavorativa professionale di almeno 12 mesi presso il SSN nel profilo professionale messo a selezione e per il quale s’intende partecipare”. Ed è proprio in ordine a tale requisito che si rileva che lo stesso non può assurgere al rango di “requisito specifico” ma a tutto concedere può essere ricondotto nella categoria dei requisiti che danno diritto a precedenza come correttamente previsto in un precedente avviso relativo al reclutamento di personale da adibire al programma regionale unitario per l’autismo di cui alla delibera n 689 del 18/03/2021.

Eventuali esperienze lavorative nel SSN semmai vanno indicate nei curricula dei partecipanti. Essendo l’avviso emesso in attuazione del DM 77 del 23/05/2022 si desume inoltre e a maggior ragione che le figure previste dal progetto e oggetto dell’avviso sono di nuova istituzione e quindi nessuna pregressa esperienza professionale può essere attestata relativamente ai posti di cui al bando. La clausola di esclusione per mancato possesso di tale “requisito specifico”, pertanto, si appalesa illegittima in quanto preclude a chiunque non ne sia in possesso la possibilità di partecipare all’avviso consentendo di contro la partecipazione solo a particolari categorie che già hanno o hanno avuto altri incarichi di natura privatistica nel SSN. Il Segretario Generale della CGIL FP Angelo Polizzi



La Fp Cgil di Caltanissetta ha chiesto la revoca in autotulea dell'Avviso pubblico, per il conferimento ex art.15 octies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i. di incarico per n. 15 Collaboratore Amministrativo, n.2 Collaboratore Amministrativo Area Informatica, n. 5 Assistente Sociale, n. 5 Fisioterapista, n.5 Infermiere, n.5 Operatore Socio Sanitario, N. 5 Psicologo. Torniamo a parlare di ASP e in particolare di assunzioni o meglio di procedure che sembrano poco conformi ai principi previsti dalla normativa cui fanno riferimento lasciando presagire una volontà a preferire una specifica platea di persone restringendo di fatto la partecipazione a chi potrebbe possedere e vantare requisiti per poter accedere. L'avviso del 3 ottobre 2022 a firma del Direttore Generale dell'ASP di Caltanissetta, l'Ingegnere Alessandro Caltagirone, (il cui incarico quale responsabile di unità operativa complessa del Policlinico di Messina è stato revocato con delibera perché non avrebbe il diritto di ricoprire incarichi dirigenziali!!!) nella fattispecie l'assunzione di n. 15 Collaboratore Amministrativo, n.2 Collaboratore Amministrativo Area Informatica, n. 5 Assistente Sociale, n. 5 Fisioterapista, n.5 Infermiere, n.5 Operatore Socio Sanitario, n. 5 Psicologo. Abbiamo chiesto la revoca dell'atto nella considerazione che: L'art. 15-octies del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., come sopra richiamato, introduce, particolari fattispecie di assunzione di personale, a tempo determinato, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale. Tali contratti previsti dall'art.15-octies determinano l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato. Il trattamento economico riconosciuto all'incaricato è definito dal responsabile del progetto e comunque non deve gravare sui fondi contrattuali dell'Azienda. Vista la temporaneità dei progetti finalizzati e dei relativi finanziamenti, l'Azienda non può dar corso all'istituzione di posti di funzione. Nell'avviso non vi è traccia del costo del trattamento economico ma si fa un generico riferimento secondo cui i candidati percepiranno un compenso lordo omnia comprensivo. Inoltre tra i requisiti di selezione richiamati nell'avviso oltre ad essere indicati quelli specificatamente richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle funzioni correlate al progetto finalizzato è stato indicato un altro "requisito specifico", quale "la comprovata esperienza e lavorativa professionale di almeno 12 mesi presso il SSN nel profilo professionale messo a selezione e per il quale s'intende partecipare". Ed è proprio in ordine a tale requisito che si rileva che lo stesso non può assurgere al rango di "requisito specifico" ma a tutto concedere può essere ricondotto nella categoria dei requisiti che danno diritto a precedenza come correttamente previsto in un precedente avviso relativo al reclutamento di personale da adibire al programma regionale unitario per l'autismo di cui alla delibera n 689 del 18/03/2021. Eventuali esperienze lavorative nel SSN semmai vanno indicate nei curricula dei partecipanti. Essendo l'avviso emesso in attuazione del DM 77 del 23/05/2022 si desume inoltre e a maggior ragione che le figure previste dal progetto e oggetto dell'avviso sono di nuova istituzione e quindi nessuna pregressa esperienza professionale può essere attestata relativamente ai posti di cui al bando. La clausola di esclusione per mancato possesso di tale "requisito specifico", pertanto, si appalesa illegittima in quanto preclude a chiunque non ne sia in possesso la possibilità di partecipare all'avviso consentendo di contro la partecipazione solo a particolari categorie che già hanno o hanno avuto altri incarichi di natura privatistica nel SSN. Il Segretario Generale della CGIL FP Angelo Polizzi

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare