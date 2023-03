Assoluzione Lombardo, Miccichè: "Attendere 13 anni per mettere fine alla gogna non è di un paese civile"

"Non è di un Paese civile dover attendere 13 anni per mettere fine ad una gogna interminabile che è costata al Presidente Lombardo le dimissioni da Presidente della Regione. Segno che la giustizia in Italia deve essere riformata. Felice per Lombardo per la sua assoluzione che mette la parola fine alla vicenda, ma chi risarcirà lui e la sua famiglia per quello che ha patito in tutti questi anni?" Lo scrive in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè.