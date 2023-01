Associazioni unite per "Prendiamoci cura" e costituire la Convenzione per la città di Caltanissetta

Associazioni unite per "Prendiamoci cura" e costituire la Convenzione per la città di Caltanissetta

Dopo l'incontro dell'associazione Donneinmovimento hanno aderito l'associazione Ligabue, l'associazione Torrone di Caltanissetta, Collettivo Letizia, Etnos, Ispedd, Noi per la salute- Tina Anselmi, Progetto Luna e Uisp

Redazione

L’Assemblea cittadina, promossa dall’Associazione Onde donneinmovimento a Caltanissetta il 30 novembre 2022, ha dato vita ad un percorso di partecipazione chiamato ” prendiamoci cura” e che vede attualmente coinvolte la Associazione Ligabue, Associazione Torrone di Caltanissetta, Collettivo Letizia, Etnos, Ispedd, Noi per la salute- Tina Anselmi, Progetto Luna e Uisp. Dopo l'adesione delle associazioni è tempo di guardare avanti.

A breve verrà, quindi, firmato un documento conclusivo dell'assemblea con cui i firmatari costituiscono la Convenzione per la città di Caltanissetta allo scopo di promuovere strumenti e azioni di partecipazione utili all’interlocuzione tra cittadine, cittadini, abitanti, e Istituzioni per concorrere alla formazione delle scelte di Governo della Città, nella piena consapevolezza che quante e quanti vivono la Città ne sono gli utilizzatori e i custodi e che in quanto tali sono depositari e fonte di conoscenze indispensabili ad una corretta interpretazione dei bisogni, delle necessità e delle opportunità che essa può offrire.

Nello stesso tempo verrà stilato il regolamento per chi aderisce alla Convenzione.



