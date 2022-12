Attualita 344

Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, eletto il Consiglio Direttivo: Natale Colacchi è il presidente

Il presidente ha relazionato circa l’attività svolta nel quadriennio dall’Associazione. Quindi ha illustrato i temi del IX Cogresso Nazionale

Redazione

Alla naturale scadenza del quadriennio di insediamento avvenuto nel 2018. La sezione di Caltanissetta dell’Associazione Nazionale dei Vigili del fuoco del Corpo Nazionale, ha tenuto, lo scorso 7 novembre 2022, presso i locali del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta, l’Assemblea Generale degli iscritti. Nel corso dell’Assemblea, presieduta dal socio Michele La Tragna, il Presidente Natale Collacchi ha relazionato circa l’attività svolta nel quadriennio dall’Associazione. Quindi ha illustrato i temi del IX Cogresso Nazionale che si svolgerà nel 2023 a Cervia. Si è proceduto quindi a costituire il seggio elettorale per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Al termine delle operazioni di spoglio, Il segretario dell’Assemblea Giuseppe Petrantoni ha provveduto ad annotare in verbale le risultanze delle elezioni riportando i nominativi del nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nella mattinata del giorno 10 Novembre si è riunito per provvedere alle nomine delle cariche che risultano le seguenti: Natale Colacchi, presidente; Biagio Cassetti, vice presidente; Filippo Maria Locascio, tesoriere; Francesco Paolo D'Agostino; Giuseppe Lo Cascio, consigliere; Giuseppe Petrantoni e Angelo Naro, colleggio dei probiviri.



