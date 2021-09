Eventi 82

Associazione Nazionale Bersaglieri, al congresso presente anche la sezione di Caltanissetta

Partecipa all'evento anche Vincenzo Falzone, in qualità di presidente provinciale di Caltanissetta

04 Settembre 2021 18:32

Il Presidente Provinciale di Caltanissetta dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, Vincenzo Falzone, partecipa al ventitreesimo Congresso Nazionale dell'Associazione Nazionale Bersaglieri attualmente in corso di svolgimento a Roma.

Falzone, che si aggiunge alla rappresentanza siciliana dei Presidenti provinciali guidati dal Presidente Regionale Salvatore Tosto, porterà 168 voti, uno per ogni associato della provincia nissena.

Tra i punti all'Ordine del Giorno del Congresso vi è il rinnovo delle Cariche sociali nazionali: si voterà per il Presidente Nazional, il Vice Presidente nazionale, dieci Consiglieri, il Collegio dei Probiviri e tre Presidente interregionali Nord-Centro-Sud Italia. I lavori si svolgono alla Caserma Cecchignola.



