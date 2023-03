Sport 393

Associazione Gesù Nazareno: pomeriggio di sport e festa con il 6° torneo di pallavolo a Caltanissetta

Le rappresentative under 14 e 15 di tre squadre scendono in campo. Obiettivo è diffondere la conoscenza della Settimana santa

Redazione

Si svolgerà domenica 26 marzo 2023, a partire dalle ore 15.00, il 6° torneo di pallavolo in onore di Gesù Nazareno. Al Palacannizzaro di Caltanissetta, si ritroveranno la Kanguro Volley di Caltanissetta del Presidente Peppe Serio, la KENTRON VOLLEYBALL di Enna la S. Barbara Sommatino con le loro rappresentative under14 e under15. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Gesù Nazareno e tende a diffondere la conoscenza della Settimana Santa di Caltanissetta e, in particolare, la festa di Gesù Nazareno tra i giovani, anche al di fuori della città di Caltanissetta.

Giunto, ormai alla sesta edizione, per la prima volta al torneo parteciperanno rappresentative sia femminili che maschili, con due gironi separati. Un ulteriore passo in avanti verso una completa parità di genere anche nell’organizzazione di manifestazioni, tradizionalmente riservate al genere maschile, in linea con i principi dell’Associazione Gesù Nazareno che favorisce e promuove la partecipazione alla processione di tanti giovanissimi.

L'evento è organizzato in collaborazione, e con il patrocinio, del Comitato Territoriale Akranis della Federazione Italiana della Pallavolo. Preziosa, anche in questa edizione, la collaborazione della Kanguro Volley di Caltanissetta, del Presidente Peppe Serio, nell’organizzazione della manifestazione e alla quale l’Associazione Gesù Nazareno ha rivolto un sentito ringraziamento. Il pomeriggio sarà aperto da un momento di preghiera guidato da Padre Fabrizio, parroco della Chiesa di Sant’Agata; subito dopo l’inno nazionale, intonato dalla Banda Musicale Giuseppe Verdi di Caltanissetta, diretta dalla maestra Ivana Maria Stella e, quindi, l’avvio della competizione.

All’evento sono attesi il vice presidente del Comitato Territoriale Akranis, Totò Sammartino e il consigliere federale nazionale della FIPAV, l’avv. Davide Anzalone. Pur tra tante difficoltà il torneo in onore di Gesù Nazareno, rimane tra gli obiettivi dell’Associazione presieduta da Totò Giammusso. Un torneo rivolto ai giovani, cosi come tanti sono i giovanissimi che partecipano alla processione della Domenica delle Palme e così come sono i giovani sui quali riporre la fiducia per la conservazione del prezioso patrimonio rappresentato dalla Settimana Santa di Caltanissetta, nella quale riveste un ruolo importante anche la processione di Gesù Nazareno, la Domenica delle Palme, apertura ufficiale della Settimana più importante per la città e per i nisseni.





