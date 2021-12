Associazione diabetici Eschilo, al via a Gela un progetto per collaborare con il reparto di pediatria

Associazione diabetici Eschilo, al via a Gela un progetto per collaborare con il reparto di pediatria

L'associazione offrirà assistenza e supporto sia ai bambini ricoverati che ai loro familiari

Il diabete infantile rappresenta il 10-15% dei casi di diabete, ed è la seconda più importante malattia cronica nei bambini. Si tratta di una patologia caratterizzata da una alterazione nella produzione di un particolare ormone, l'insulina, destinata al pancreas. Nell'ultimo mese, a Gela, ci sono stati 2 casi di diabete infantile accertati tra i bambini ricoverati nell'ospedale Vittorio Emanuele. Non c'è però motivo di allarmarsi perchè col diabete si può convivere tranquillamente seguendo le cure mediche e gli opportuni comportamenti alimentari.

Dal 24 dicembre e' perciò iniziato, ufficialmente, un progetto di collaborazione tra l'Ade (l'associazione diabetici Eschilo, presieduta da Federico Albini) e il reparto di pediatria del nosocomio gelese, diretto dal Dott. Rosario Caci. E' stato concordato che i bambini ricoverati in esordio diabetico e i loro familiari saranno informati, consigliati e supportati anche dai volontari e specialisti dell' ADE, l'Associazione diabetici, creata da Giuseppe Curatolo. Si tratta di un'organizzazione di volontariato riconosciuta dalla Regione Sicilia che opera sul territorio del comprensorio gelese da 14 anni per supportare i diabetici e le loro famiglie e per sensibilizzare la popolazione alla prevenzione di questa delicata patologia.



