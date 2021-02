Attualita 160

Assistenza ai disabili, la Consulta gelese chiede un incontro: "I familiari hanno bisogno di aiuto"

Tante le questioni rimaste irrisolte. Da qui la richiesta avanzata dal presidente della Consulta gelese per la disabilità

Redazione

22 Febbraio 2021 19:24

Il presidente della Consulta gelese per la disabilità, Livio Aliotta, ha inviato una nota agli organi competenti e ai deputati del territorio, per chiedere la convocazione urgente di un incontro, anche on line, per discutere di una serie di questioni rimaste irrisolte. Al centro dell’incontro le problematiche inerenti i P.A.I. (Piani di Assistenza Individualizzati), le questioni legate alla mancata attivazione del servizio Asacom, le gravi carenze che riguardano la psichiatria e la mancata attivazione del centro diurno per l’autismo e dei centri diurni socio-assistenziali. “Si tratta di una richiesta – afferma Aliotta – che riveste il carattere di massima urgenza attesa la perdurante emergenza Covid che ha accentuato ancora di più le necessità delle famiglie alle quali è totalmente demandata l’assistenza dei propri familiari con disabilità”.

