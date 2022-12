Attualita 99

Assistenti agli studenti con disabilità: oggi pomeriggio la protesta davanti la Prefettura di Caltanissetta

SGB: "L’ennesimo servizio pubblico dato in appalto e lavoratori ancora senza stipendi. Dopo due accordi davanti al Prefetto"

Redazione

La storia infinita e pesantissima di chi assiste i nostri ragazzi nelle scuole statali. “Hanno un compito delicato, perché assistono materialmente o per la comunicazione gli studenti con difficoltà gravi e gravissime, ma hanno contratti precarissimi, spesso di poco più di 10 ore settimanali e comunque lontanissimi dall’orario previsto dal contratto nazionale, che si interrompono nei 3 mesi estivi e durante tutte le feste, Natale compreso, o anche quando lo studente non è a scuola per qualsiasi motivo. Ed è un servizio pubblico, per l’ennesima volta dato in appalto al privato”, così Vincenzo Capomolla di SGB, Sindacato Generale di Base.

“Non bastasse una condizione contrattuale e lavorativa pesantissima, non arrivano neanche gli stipendi per i mesi di lavoro: da qui ovviamente, almeno per noi, le proteste, le manifestazioni e le procedure di sciopero, fino ai tavoli in Prefettura e ben 2 accordi in quella sede, entrambi disattesi dall’azienda”, continua. “Vane le richieste alla Provincia di intervento e pagamento diretto delle spettanze ai Lavoratori, che invece riteniamo doveroso, e ci chiediamo ancora perché: è un appalto pubblico, un servizio pubblico, sono soldi pubblici, e le responsabilità pubbliche sono evidenti, o no? Per questo saremo ancora in piazza a protestare: Abbiamo chiesto incontro ancora a Prefetto ed ex Provincia, con cui siamo in continuo contatto, ma si può andare avanti così, dopo 2 accordi in Prefettura?”.



