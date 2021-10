Attualita 62

Assemblea della Cgil Caltanissetta, si è parlato di precariato e assalto alla sede nazionale

Il sindacato si prepara alla manifestazione che si terrà domani a Roma

Redazione

15 Ottobre 2021 15:11

Oggi, venerdì 15 ottobre, presso la sala del Centro Polivalente Michele Abbate di Caltanissetta, si è svolta l’Assemblea Organizzativa della CGIL alla presenza della Segretaria CGIL Caltanissetta Rosanna Moncada e della Segretaria Regionale CGIL Monica Genovese. Diversi i temi trattati e discussi dall’Assemblea Organizzativa, temi che rappresentano gli obiettivi che l'assemblea organizzativa della CGIL intende continuare e consolidare per allargare la sfera di rappresentanza, per definire un nuovo modello sociale e partecipato, soprattutto in questi giorni si fa ancora più importante stare accanto ai cittadini, si vuole essere ancora più vicino ai lavoratori nei luoghi di lavoro, nel territorio per prenderci cura delle persone attraverso l'inclusione, l'ascolto e per i valori che noi rappresentiamo.

Di certo l'emergenza sanitaria ha giocato un ruolo determinate ha messo in evidenza criticità ma soprattutto ha evidenziato le fragilità dell'attuale modello sociale politico e dimostrato come sia insostenibile un mercato del lavoro fatto di precarietà e di assenza di diritti una condizione che ha particolarmente colpito giovani donne e mezzogiorno. La CGIL nel pieno della pandemia ha tutelato a 360° le lavoratrici e i lavoratori di tutti i comparti attraverso i protocolli sulla sicurezza sul lavoro attraverso le iniziative di sostegno al reddito, con il blocco dei licenziamenti abbiamo costantemente tutelato e garantito il mondo del lavoro e ancora naturalmente il nostro compito non è assolutamente finito quindi l'assemblea organizzativa rappresenta l'occasione per attivare quel processo democratico di grande partecipazione con le lavoratrici e i lavoratori.

I fatti di cronaca degli ultimi giorni pongono una seria questione di tenuta sociale, colpire il sindacato vuol dire colpire quell'organizzazione democratica che in queste ore può far la differenza rispetto alla qualità sociale della ripresa e non possiamo permettere che il disagio sociale venga strumentalizzato e che converga su messaggi di violenza contro il movimento dei lavoratori. La manifestazione unitaria del 16 ottobre sarà un appuntamento che vedrà tutte le forze democratiche che faranno fronte comune contro il neo fascismo, contro gli atti di violenza che hanno preso di mira la CGIL, il 16 dovrà anche rappresentare il momento in cui unitariamente Cgil Cisl e Uil chiederanno con forza di dare una risposta al disagio sociale dai temi della sicurezza ,del lavoro della salute a quelli dell’occupazione o ci si prende cura delle persone nel nostro Paese oppure non c'è alternativa al fatto che le aree di marginalità possono trovare in espressioni anche violente un elemento di catalizzatore.

Il Sindaco d Caltanissetta Roberto Gambino è intervenuto ai lavori dell’assemblea per esprimere solidarietà alla nostra Organizzazione per gli attacchi violenti alla sede della CGIL nazionale. Riteniamo importante la presenza del primo cittadino nisseno, perché l’affermazione e la difesa dei valori della nostra Costituzione passa attraverso le sane forze democratiche delle nostre comunità e dalle istituzioni che in essa trovano rappresentanza.



