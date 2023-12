Salute 299

Assemblea Croce Rossa a Caltanissetta: consegnata da Piave e Lacagnina la medaglia d'oro al merito della sanità pubblica conferita da Mattarella

Di grande impatto le attività di inclusione sociale, con lo sportello sociale che, attraverso i progetti con il Banco Energetico ha erogato oltre 35.000 euro di pagamenti di utenze elettriche a soggetti in difficoltà

Si è svolta in clima cordiale ed altamente partecipativo l’assemblea dei soci della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, presieduta dal presidente Nicolò Piave, alla presenza del consigliere Marco Lacagnina, dei vertici delle componenti ausiliarie alle forze armate e di una foltissima presenza di volontari CRI provenienti da tutte le unità territoriali. Durante l’assemblea il presidente Piave ha fornito il resoconto delle attività espletate nell’anno 2023 da tutti i volontari CRI, che sono circa 550 sull’intero territorio del Comitato di Caltanissetta. Un lavoro molto importante quello svolto in tutti gli ambiti di intervento.

Il presidente Piave ha così enunciato i corsi di formazione effettuati che superano i 40 nelle varie discipline, hanno fatto ingresso il Croce Rossa 106 nuovi volontari, ed hanno perso la qualifica 47 volontari. Sono stati effettuate 160 interventi in emergenza quali Eccedenze 118, 145 trasporti infermi, 93 assistenze sanitarie con ambulanza. Importantissima attività di donazione sangue che, in convenzione con l’Avis di Caltanissetta ha portato non solo un forte incremento della raccolta sangue ma anche una attività proficua di sensibilizzazione alla donazione.

Di grande impatto le attività di inclusione sociale, con lo sportello sociale che, attraverso i progetti con il Banco Energetico ha erogato oltre 35.000 euro di pagamenti di utenze elettriche a soggetti in difficoltà, 20.000 di buoni spesa, oltre 10.000 euro di servizi e forniture di farmaci, assistenze socio sanitarie, viaggi ed accompagnamenti, hanno usufruito dei nostri servizi 1.400 famiglie nell’ambito del territorio di Caltanissetta, tra cui il servizio di assistenza scolastica pomeridiano a favore delle famiglie meno abbienti, oltre 1000 consegne di vestiario da parte del magazzino vestiario ed i 2.000 pacchi spesa consegnati, le attività di raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari con il grandissimo supporto delle Unità Mobile di Assistenza ai Fragili, le attività del Pronto Intervento Sociale su incarico del distretto D8 con l’ausilio di sei assistenti sociali in h/24 a supporto dei cittadini e delle istituzioni, le officine della salute con la farmacia solidale, lo sportello d’ascolto, lo sportello psicosociale in collaborazione con l’associazione Oikos, ed il breakfast club, un progetto di sana alimentazione a favore di alcune classi della scuola Vittorio Veneto di Caltanissetta.

Le attività di Emergenza con i 12 corsi di formazione svolti, e l’operatività h/24 dell’intera area con la nuova Sala Operativa Provinciale, gli interventi svolti a supporto della popolazione in caso di incendi, come quello di Xiboli nel mese di Luglio 2023 od in supporto alla Sala Operativa Nazionale per il trasferimento di minori migranti non accompagnati. Non di meno il supporto al Punto di Crisi su Lampedusa con l’invio di parecchi volontari nei periodi di maggiore afflusso di migranti. Le attività dei giovani che si sono contraddistinti per grande senso di umanità a favore delle fasce più giovani della popolazione, con la strettissima collaborazione con associazioni locali che operano per il soddisfacimento dei bisogni dei più piccoli.

Un grande ed immenso lavoro svolto dai volontari dislocati su Caltanissetta e sulle unità territoriali di Serradifalco, Resuttano, Santa Caterina Villarmosa, Bompensiere, Milena, Sommatino, presenti, con i loro referenti, all’assemblea. Il presidente ha altresì illustrato all’assemblea le attività svolte presso Villa Cembalo elencando tutti i costi sostenuti, le ristrutturazioni effettuate e l’attuale situazione dell’immobile, in attesa della definizione della pratica del bonus 110, e le somme ancora mancanti per la totale messa a norma della struttura. Ad oggi sono stati spesi ben 115.000,00 euro e ne mancano all’appello altri 35.000,00 che dovranno essere finanziati attraverso raccolte pubbliche.

Al termine dell’assemblea il Presidente Piave assieme al consigliere Marco Lacagnina hanno consegnato simbolicamente a tutti i soci, in segno di ringraziamento, la medaglia d’oro al merito della sanità pubblica, conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dall’On. Ministro della Salute Orazio Schillaci alla Croce Rossa Italiana con la l seguente motivazione: “Impegnata sin dai primi giorni dell’emergenza con le istituzioni per la prevenzione del virus, il soccorso sanitario e l’assistenza sociale e psicosociale, ha attivato servizi di pronto spesa, pronto farmaco, aiuto alimentare e consegna dei dispositivi di protezione individuale nonché contribuito al supporto psicologico telefonico e alla campagna vaccinale senza trascurare le attività di soccorso e di assistenza sanitaria a favore di persone vulnerabili, tra cui migranti e persone senza dimora”.

È per me motivo di orgoglio ed emozione rappresentare la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta – racconta Piave - in un momento così solenne e celebrativo dell’immane lavoro svolto in questo anno trascorso. Il riconoscimento della nostra opera da parte delle istituzioni e dei cittadini è una ulteriore testimonianza della stima e del rispetto istituzionale che la CRI si è guadagnata in questi anni grazie all’instancabile servizio dei suoi Volontari e dei suoi Operatori. Ringrazio proprio questi per l’importantissima opera di volontariato svolta sul territorio, per l’importanza delle azioni svolte a tutela dei più fragili diventato baluardo di umanità sul territorio e punto di riferimento per la soluzione delle problematiche, ai miei volontari, operatori, delegati e referenti, il mio personale ed a nome del consiglio direttivo, più vivo e sincero ringraziamento, per quanto ogni giorno siamo in grado di offrire ai vulnerabili del territorio.



