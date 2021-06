Attualita 120

Assegno temporaneo per i figli minori, la Uil servizi Caltanissetta offre consulenza gratuita

L'assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di Cittadinanza e con le altre misure economiche per i figli a carico erogate dalle regioni

Redazione

25 Giugno 2021 16:49

La UIL SERVIZI a sostegno delle famiglie informa: Tutti i cittadini che possiedono i requisiti necessari per ottenere l'assegno temporaneo per figli minori possono rivolgersi agli uffici di via Napoleone Colajanni 88 Caltanissetta. L'assegno temporaneo per figli minori è una misura di natura transitoria, in vigore dal 1 luglio e fino al 31 dicembre 2021, rivolta alle famiglie con figli minori che non beneficiano degli assegni al nucleo familiare ( ANF) L'assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di Cittadinanza e con le altre misure economiche per i figli a carico erogate dalle regioni. E' possibile rivolgersi alla Uil per una consulenza mirata e verifica se è possibile rpesentare la domanda. Bisogna essere in possesso di ISEE. Gli uffici potranno assistere gli utenti anche nella richiesta dell’ISEE. Il Patronato ITAL opera dal 1952 e ormai da tempo nella sua attività contempla anche i ruoli di segretariato sociale e consulente della famiglia al fine di dare un aiuto concreto e gratuito. Ne da notizia la responsabile provinciale Katya Maniglia



