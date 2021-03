Attualita 215

Assegni di maternità e per nuclei familiari: domande al Comune di Gela entro il 31 gennaio 2022

Avviso e modelli di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune, sezione Documentazione e Modulistica

Redazione

11 Marzo 2021 10:59

L'assessore ai Servizi Sociali, Nadia Gnoffo, rende noto ai cittadini italiani o comunitari o di paesi terzi soggiornanti a lungo periodo, residenti nel comune di Gela, che, in applicazione dell'art. 65 della legge n. 448/98 del 23/12/1998 e dell'art. 74 del D.lgsl 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche, possono essere inoltrate le domande concernenti:

– l'assegno di maternità entro e non oltre 6 mesi dalla nascita

– l'assegno per nuclei familiari con tre figli minori anno 2021

Le domande devono essere corredate dal nuovo modello ISEE e possono essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio 2022 negli uffici del Protocollo Generale del Comune.

Avviso e modelli di domanda, fa sapere l'assessore Gnoffo, firmataria del provvedimento, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune, sezione Documentazione e Modulistica del Settore Servizi Sociali, Istruzione e Salute.



