Politica 294

Assegnati 115 milioni di euro agli agricoltori siciliani: domani le graduatorie

Tra i requisiti considerati il ruolo sociale dell'azienda sul territorio, le produzioni di qualità certificata e gli investimenti sulle strategie di adattamento al cambiamento climatico

Redazione

14 Giugno 2021 09:45

Una dotazione di 115 milioni di euro a favore degli agricoltori siciliani. Saranno pubblicate domani le graduatorie dei due bandi dell'assessorato regionale all'Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea, guidato da Toni Scilla, scaduti il 31 dicembre 2020 e frutto della rimodulazione dei fondi europei del Piano di sviluppo rurale. «Il Governo Musumeci - afferma Toni Scilla - ha impresso una forte accelerazione alle procedure di selezione e valutazione. Criteri di selezione semplici, commissioni uniche di valutazione, progetti di spesa non faraonici sono gli ingredienti necessari per la rapidità di attuazione. Siamo molto soddisfatti perché abbiamo registrato una grande vivacità imprenditoriale nell’agricoltura siciliana e una voglia di investire in qualità, sicurezza, tracciabilità e sostenibilità».

Il primo bando riguarda la misura 4.1 del Psr “Investimenti aziendali”, che può contare su un totale di 80 milioni di euro a disposizione dei cosiddetti "agricoltori veri e autentici" (genuine farmer). I progetti sono stati selezionati - la graduatoria è provvisoria - tenendo conto, tra gli altri requisiti, del ruolo sociale dell’azienda sul territorio, delle produzioni di qualità certificata (BIO, DOP, IGP e QS - Qualità sicura garantita dalla Regione Siciliana di neo introduzione) e degli investimenti sulle strategie di adattamento al cambiamento climatico. Per quanto riguarda il secondo bando, relativo alla misura 5.2 del Psr, sono messi a disposizione dell'agricoltura siciliana 35 milioni di euro per ripristinare gli agrumeti danneggiati dal virus della tristeza e dal malsecco. In questo caso la graduatoria è definitiva.



