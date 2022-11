Cronaca 827

Assalto a portavalori e sparatoria lungo la Ss 131, ci sarebbero anche feriti: il video

In pochi attimi è stato il caos, con le fiamme, gli spari e il traffico bloccato

Redazione

Malviventi in azione lungo la Carlo Felice: un commando ha preso di mira un furgone portavalori all’altezza del chilometro 170, all’altezza di Giave (Sassari). Un camion è stato dato alle fiamme per bloccare il mezzo blindato carico di banconote ed è partita una sparatoria che è stata sentita dai tantissimi automobilisti che stavano percorrendo la principale arteria della Sardegna. In pochi attimi è stato il caos, con le fiamme, gli spari e il traffico bloccato. Sul posto stanno intervenendo polizia, carabinieri, volontari del 118 e vigili del fuoco. Ma anche i tecnici dell’Anas perché la 131 è chiusa al traffico in entrambe le direzioni. C’è anche una ragazza tra i tre feriti, che è stata raggiunta da un proiettile a un braccio ed è stata portata in ospedale. Il video del camion in fiamme sta facendo il giro dei social.



