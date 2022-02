Cronaca 648

Assalto alla farmacia Cipolla di Gela, i titolari mettono in fuga i malviventi

La persona rimasta ferita, in maniera lieve, ha rifiutato le cure dei sanitari

Redazione

17 Febbraio 2022 12:27 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/assalto-alla-farmacia-cipolla-di-gela-i-titolari-mettono-in-fuga-i-malviventi-ce-un-ferito Copia Link Condividi Notizia

Paura questa mattina alla farmacia Cipolla di via Crispi a Gela per una rapina. Titolari e dipendenti della farmacia avrebbero reagito. Una persona avrebbe subito delle contusioni alla testa. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi di rito e per tentare di risalire agli autori della rapina. Al vaglio degli inquirenti le immagini del sistema di videosorveglianza. La persona rimasta ferita, in maniera lieve, ha rifiutato le cure dei sanitari. Sono stati gli stessi titolari a mettere in fuga i malviventi.



Paura questa mattina alla farmacia Cipolla di via Crispi a Gela per una rapina. Titolari e dipendenti della farmacia avrebbero reagito. Una persona avrebbe subito delle contusioni alla testa. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi di rito e per tentare di risalire agli autori della rapina. Al vaglio degli inquirenti le immagini del sistema di videosorveglianza. La persona rimasta ferita, in maniera lieve, ha rifiutato le cure dei sanitari. Sono stati gli stessi titolari a mettere in fuga i malviventi.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare