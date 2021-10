Attualita 136

Assalto alla Cgil, la solidarietà del Pd Caltanissetta: presidio nella sede di Gela

La condanna all'assalto della Cgil nazionale è unanime, dal Nord al Sud della penisola

Redazione

10 Ottobre 2021 13:16

"Ogni assalto a una sede sindacale, o di partito, è un attacco a tutti noi, alla libertà e alla democrazia.

È intollerabile che chi partecipa a una manifestazione contro quella che dice di considerare un'imposizione vada poi a compiere un simile atto di violenza, reale e simbolica.Solidarietà totale alla #Cgil" E' quanto ha dichiarato il segretario proviciale del Pd Peppe Di Cristina commentando l'assalto di ieri alla sede della Cgil nazionale.

Un presidio si è svolto anche nella sede di Caltanissetta organizzato dalla Cgil provinciale, presieduta da Rosanna Moncada. L'iniziativa è stata organizzata "in risposta al vile attacco ai principi di democrazia e di libertà e contro la violenza bieca e incivile subita dalla sede nazionale della CGIL a Roma ad opera di gruppi di manifestanti no vax no green pass e di Forza Nova La Cgil - si legge in una nota - sarà sempre presente nelle nostre comunità affianco a tutti i cittadini per contrastare e combattere ogni violazione ai diritti fondamentali di liberta e giustizia".



"Ogni assalto a una sede sindacale, o di partito, è un attacco a tutti noi, alla libertà e alla democrazia.

È intollerabile che chi partecipa a una manifestazione contro quella che dice di considerare un'imposizione vada poi a compiere un simile atto di violenza, reale e simbolica.Solidarietà totale alla #Cgil" E' quanto ha dichiarato il segretario proviciale del Pd Peppe Di Cristina commentando l'assalto di ieri alla sede della Cgil nazionale. Un presidio si è svolto anche nella sede di Caltanissetta organizzato dalla Cgil provinciale, presieduta da Rosanna Moncada. L'iniziativa è stata organizzata "in risposta al vile attacco ai principi di democrazia e di libertà e contro la violenza bieca e incivile subita dalla sede nazionale della CGIL a Roma ad opera di gruppi di manifestanti no vax no green pass e di Forza Nova La Cgil - si legge in una nota - sarà sempre presente nelle nostre comunità affianco a tutti i cittadini per contrastare e combattere ogni violazione ai diritti fondamentali di liberta e giustizia".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare