Asp di Caltanissetta, in liquidazione il salario accessorio ai dipendenti: plaude la Cisl

Gli importi saranno erogati entro il mese di marzo

Redazione

Sarà erogato entro marzo ai lavoratori dell’Asp di Caltanissetta il salario accessorio per l’anno 2020, esprime soddisfazione la Cisl Fp, unico sindacato ad aver firmato, nel luglio 2021, la contrattazione integrativa.

“Finalmente - commentano il segretario generale Salvatore Parello, quello territoriale Giovanni Luca Vancheri e il segretario aziendale Antonio Guagenti - si registra un po’ di normalità nella cadenza e nella programmazione degli incentivi a tutto il personale del comparto. Certamente sentiamo anche nostro il merito di questo traguardo, raggiunto in solitaria: siamo stati l’unico sindacato a firmare la contrattazione integrativa con determinazione, contro ogni strumentale ennesima richiesta di rinvio. Adesso questo risultato, che permetterà ai lavoratori di ricevere gli importi tanto attesi entro questo mese”.

“Per ben 5 anni - continuano Parello, Vancheri e Guagenti - molti istituti contrattuali erano rimasti fermi al palo. Adesso, senza dovere attendere lustri o questuare, grazie al direttore generale Alessandro Caltagirone, al direttore amministrativo Pietro Genovese ed agli uffici preposti inizia ad andare a regime l’apparato contrattuale. Crediamo e sosteniamo fermamente il lavoro svolto da tantissimi operatori del comparto - proseguono - spesso vittima di accuse strumentali in un biennio tragico in cui l’Italia è stata stravolta da una pandemia. Adesso occorre garantire continuità occupazionale e la coerenza e correttezza del management ci fanno ben sperare sulla possibilità che a breve potranno trovare soluzione molti problemi causati da eventi eccezionali”.



