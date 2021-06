Attualita 270

Asp di Caltanissetta, il Nursind: "Dopo 20 anni nasce figura dirigenziale sanitaria"

Il sindacato degli infermieri plaude all’iniziativa ritenuta "un atto molto importante per poter meglio gestire tutto il sistema che riguarda il personale"

29 Giugno 2021 10:53

Istituita all’Asp di Caltanissetta la dirigenza delle professioni sanitarie, infermieristiche e ostetriche. Lo comunica il sindacato Nursind che plaude all’iniziativa ritenuta “un atto molto importante per poter meglio gestire tutto il sistema che riguarda il personale, in piena autonomia”. Il segretario territoriale Giuseppe Provinzano ricorda che “a 20 anni circa dall’approvazione della legge 251/2000, il cui articolo 6 definiva in modo univoco che la dirigenza delle professioni sanitarie era una “nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario”, oggi finalmente questa figura diventa una realtà anche all’Asp di Caltanissetta. Questa figura, nata negli anni dell’emergenza infermieristica, rappresenta il termine di un percorso compiuto dalle professioni sanitarie, che parte dalla formazione universitaria e passa per l’abrogazione del mansionario e il riconoscimento di professione sanitaria non più ausiliaria”.

Secondo il Nursind è fondamentale “non lasciare questa casella vuota nell’organigramma aziendale, soprattutto in un momento in cui vanno presi dei provvedimenti importanti nella gestione del personale. Accogliamo con grande compiacimento la nomina e l’istituzione di questa importante figura all’interno del panorama aziendale dell’Asp di Caltanissetta. Auguro a nome di tutti i componenti della Rsu Nursind, delle segreterie aziendali e della segreteria territoriale di Caltanissetta, un proficuo lavoro al neo dirigente, valido professionista della salute e restiamo disponibili per un confronto”.



