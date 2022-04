Attualita 177

Asp di Caltanissetta, Cisp Fp: "Avviato l'iter per la mobilità interna"

La Cisl Fp: "Consentirà ai lavoratori di chiedere l'avvicinamento alle proprie sedi di residenza"

Redazione

12 Aprile 2022 11:42 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/asp-di-caltanissetta-cisp-fp-avviato-lter-per-la-mobilita-interna Copia Link Condividi Notizia

Grazie agli accordi pattuiti in sede di delegazione trattante, il management dell’Asp di Caltanissetta ha avviato l’iter previsto per le nomine delle commissioni per la stesura delle graduatorie della mobilità interna”.

Ad annunciarlo con una nota è il segretario aziendale della Cisl Fp Antonio Michele Guagenti.

“Si tratta di un risultato di cui siamo particolarmente soddisfatti – continua – perché permetterà a tutti i lavoratori che hanno partecipato all’avviso di chiedere l’avvicinamento alle proprie sedi di residenza. Viene ancora una volta premiato il nostro modo di fare sindacato: concreto, mai preconcetto e pronto al confronto. Una linea d’azione che è stata premiata anche dai risultati delle elezioni Rsu: in tal senso ringrazio tutti i lavoratori dell’Asp di Caltanissetta che hanno riposto in noi la loro fiducia, dandoci la possibilità di essere sempre più presenti per le esigenze di ogni singolo lavoratore. Questa opportunità non è assolutamente un punto di arrivo, anzi ci stimola nel proseguire con la stessa perseveranza e spirito di proposizione nella tutela dei diritti di ogni lavoratore”.



Grazie agli accordi pattuiti in sede di delegazione trattante, il management dell'Asp di Caltanissetta ha avviato l'iter previsto per le nomine delle commissioni per la stesura delle graduatorie della mobilità interna".

Ad annunciarlo con una nota è il segretario aziendale della Cisl Fp Antonio Michele Guagenti.

"Si tratta di un risultato di cui siamo particolarmente soddisfatti - continua - perché permetterà a tutti i lavoratori che hanno partecipato all'avviso di chiedere l'avvicinamento alle proprie sedi di residenza. Viene ancora una volta premiato il nostro modo di fare sindacato: concreto, mai preconcetto e pronto al confronto. Una linea d'azione che è stata premiata anche dai risultati delle elezioni Rsu: in tal senso ringrazio tutti i lavoratori dell'Asp di Caltanissetta che hanno riposto in noi la loro fiducia, dandoci la possibilità di essere sempre più presenti per le esigenze di ogni singolo lavoratore. Questa opportunità non è assolutamente un punto di arrivo, anzi ci stimola nel proseguire con la stessa perseveranza e spirito di proposizione nella tutela dei diritti di ogni lavoratore".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare