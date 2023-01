Asp di Caltanissetta aumenta le ore lavorative per 237 Oss e 101 infermieri assunti per il Covid-19

Asp di Caltanissetta aumenta le ore lavorative per 237 Oss e 101 infermieri assunti per il Covid-19

Già a fine dicembre era stato rinnovato il rapporto di lavoro fino al prossimo 30 giugno

Redazione

Dopo le proteste, gli incontri e le trattative sindacali sono state aumentate a 30 ore settimanali (120 mensili) il tempo di lavoro per 237 Oss e 101 infermieri dell'Asp di Caltanissetta assunti per l'emergenza pandemica. La delibera porta la firma del commissario Alessandro Caltagirone il quale dopo l'incontro con i sindacati dello scorso 19 gennaio ha disposto l’incremento del debito orario

Al personale di comparto a fine dicembre è stato rinnovato il rapporto di lavoro fino al prossimo 30 giugno. Nella delibera viene anche evidenziata che la "rimodulazione dell’orario di lavoro del personale potrebbe essere sottoposta a riserva di una eventuale revisione, in ragione dell’andamento del quadro pandemico o in caso di ulteriori direttive disposte dall’Assessorato Regionale".



