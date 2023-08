Salute 1411

Asp Caltanissetta, stabilizzati 64 precari: 12 sono dirigenti medici e 52 del comparto

La firma del contratto a tempo indeterminato è avvenuta alla presenza del commissario Caltagirone

Redazione

Sessantaquattro precari dell’Asp di Caltanissetta sono stati stabilizzati a conclusione delle procedure indette all’inizio dell’anno. A firmare il contatto di lavoro sono stati 12 dirigenti medici e 52 persone del comparto.La cerimonia di firma è stata presieduta dal commissario straordinario Alessandro Caltagirone. La stabilizzazione coinvolge un’ampia gamma di professionisti. Nell’ambito della dirigenza: 1 neurologo, 1 cardiologo, 5 psicologi, 1 otorino, 1 fisico, 2 farmacisti, 1 medico dello sport. Nell’ambito del comparto: 5 ostetrici, 3 tecnici della prevenzione, 16 infermieri, 3 fisioterapisti, 1 assistente sociale, 3 logopedisti, 14 Oss, 2 tecnici di laboratorio, 1 tecnico di radiologia, 1 tecnico audiometrista, 1 tecnico di neurofisiopatologia, 1 tecnico di riabilitazione psichiatrica e 1 terapista della neuropsicomotricità.

“Questa firma – afferma il commissario Caltagirone - rappresenta un passo avanti significativo sia per la nostra Azienda che per ciascun membro del nostro team. Mostra il nostro impegno nel valorizzare il nostro personale, creando un ambiente di lavoro più sicuro e motivante. Siamo certi che questo avrà un impatto positivo sulla qualità dell'assistenza che forniamo poiché crediamo fermamente che un team qualificato e motivato sia essenziale per sollevare gli standard di cura e migliorare l'esperienza dei nostri pazienti”.



