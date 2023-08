Salute 355

Asp Caltanissetta, si insedia il Comitato unico di garanzia puntando su un futuro più equo e inclusivo

Il Comitato, istituito nel 2012, è stato recentemente riformato e ampliato tramite nomine sindacali e aziendali

Redazione

Nei giorni scorsi, il Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta si è riunito per insediare i nuovi membri e per discutere il nuovo Piano Triennale delle Azioni Positive.

Il CUG è un organismo interno all'azienda creato per garantire il rispetto delle leggi e delle normative in ambiti chiave come diversità, inclusione, prevenzione del mobbing e tutela delle pari opportunità.

Il Comitato, istituito nel 2012, è stato recentemente riformato e ampliato tramite nomine sindacali e aziendali attraverso un processo di selezione trasparente e partecipativo. Presieduto dalla Dottoressa Maria Concetta Cammarata, riveste un ruolo fondamentale all’interno dell'organigramma aziendale e agisce in stretta collaborazione con la Direzione Strategica Aziendale.

Tra le sue principali iniziative si annoverano l'implementazione di piani d'azione positive e la promozione di attività volte a favorire la conciliazione tra la sfera personale e lavorativa dei dipendenti.

Una delle prime azioni concrete sarà la creazione di una casella di posta elettronica dedicata, che permetterà ai lavoratori dell'Asp di segnalare in modo anonimo e protetto situazioni discriminatorie o comportamenti inappropriati.

La riunione ha rappresentato un significativo passo avanti nella creazione di un ambiente di lavoro inclusivo, dove ogni dipendente ha l’opportunità di svilupparsi professionalmente senza alcuna forma di discriminazione.

Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell'ASP di Caltanissetta intende distinguersi per il suo impegno nell'assicurare un futuro migliore per tutti i dipendenti dell'Azienda, lavorando instancabilmente per costruire un ambiente di lavoro equo, rispettoso e inclusivo.

"Essere chiamata a ricoprire il ruolo di Presidente del CUG - ha dichiarato la Dottoressa Maria Concetta Cammarata - rappresenta per me un onore e al contempo motivo di profonda emozione. Chi mi conosce, sa bene quanto abbia sempre amato le tematiche legate all'inclusione ed al benessere nei luoghi di lavoro. Vocazione, che deriva da un assunto che può ormai ritenersi pacifico e che consiste nella certezza dei risvolti positivi che, su diversi versanti, derivano da un ambiente lavorativo accogliente e inclusivo. In quest'ottica, l'istituzione dell'organismo - aggiunge la Dottoressa - ha costituito un chiaro segnale nella prospettiva di un progressivo miglioramento della qualità dell'ambiente lavorativo, allo scopo di renderlo maggiormente rispettoso delle pari opportunità, della dignità e del benessere dei lavoratori".

“Il potenziamento dell'informazione per il personale dipendente e il miglioramento del benessere individuale e aziendale - ha dichiarato il Commissario Straordinario Dott. Ing. Alessandro Caltagirone – dimostrano la grande attenzione prestata dall’A.S.P. di Caltanissetta verso i propri dipendenti. L’organismo istituito e i documenti strategici prodotti sono tutti finalizzati a promuovere il rispetto delle pari opportunità, il benessere organizzativo e la lotta contro le discriminazioni. Tutte le azioni che intraprenderemo – conclude il Commissario – collocheranno l'Azienda all’avanguardia nei rapporti con il proprio personale dipendete creando un clima di fiducia reciproca”.



