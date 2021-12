Salute 1031

Asp Caltanissetta, riaprono i Punti di Primo Intervento Pediatrici: ecco le sedi nel capoluogo e in provincia

A inizio pandemia era stata disposta la chiusura. A dare notizia della riapertura il segretario provinciale della Fimp Pietro Salamone

Redazione

L’Unità Operativa Complessa di Cure Primarie diretta dal dottore Gabriele Roccia e la Fimp (Federazione Italiana Medici Pediatri) rappresentata dal segretario dr Pietro Salamone e dalla dr .ssa Concetta Volpe hanno deliberato in comitato aziendale, per la pediatria, la riapertura dei punti di primo intervento pediatrici chiusi nel mese di aprile 2020 in seguito alla grande diffusione del virus sars-cov2. “Nell’aprile 2020 al dilagare della pandemia – scrive il segretario provinciale della Fimp Pietro Salamone - la parte pubblica aveva deciso la chiusura forzata dei Ppip per evitare e salvaguardare dal contagio i sanitari che vi lavoravano ed evitare la diffusione del virus nei luoghi di lavoro. Dopo quasi 2 anni si è deciso in comitato aziendale del 5 novembre, su proposta della parte sindacale che ha trovato l’interesse e la collaborazione del direttore di cure primarie, la riapertura dei punti di primo intervento pediatrici. Con delibera del direttore generale dr. ing Alessandro Caltagirone n° 0003302 immediatamente esecutiva del 28/12/2021 si è dato atto alla riapertura dei ppip dal 1 gennaio 2021. Ai Ppip possono affluire tutti i bambini in fascia pediatrica per visite non differibili con codici bianco/verde. Vista la situazione epidemiologica pandemica sarebbe il caso di concordare la visita con il pediatra presente tramite telefono. In tutti i casi la prestazione sarà eseguita seguendo le regole imposte dalla pandemia”.

I punti di primo intervento in provincia saranno quattro e saranno aperti tutti i giorni prefestivi e festivi con orario 10.00 – 20,00 .

Le sedi:

p.p.i.-p di Caltanissetta: poliambulatorio di via Malta coordinato dal dr Mario Perna

p.p.i.-p di Gela : presidio osp. Vittorio Emamuele coordinato dalla dr.ssa Rita Domocoli

p.p.i.-p di San Cataldo : poliamb. di San Cataldo coordinato dalla dr.ssa Concetta Volpe

p.p.i.-p di Mussomeli : presso poliambulatorio di via Manzoni coordinato dalla dr.ssa Flavia Mulè



© Riproduzione riservata

