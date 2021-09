Politica 591

Asp Caltanissetta, pace fatta tra Razza e Mancuso. L'assessore martedì sarà a Caltanissetta

Il deputato regionale Michele Mancuso dopo aver attaccato l'assessore Razza per un mancato invito adesso attende il suo arrivo a Caltanissetta

Redazione

05 Settembre 2021 13:01

“Ho appena sentito l’assessore alla salute, Ruggero Razza, il quale ha sostenuto la sua buonafede a garanzia del territorio. Ecco perché abbiamo concordato un incontro chiarificatore per martedì nel quale ribadirò una mia priorità: il ripristino dei livelli essenziali per la sanità nissena, anche in periodo di pandemia. Fermo restando che confermo quanto detto sul manager dell’Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone, il cui comportamento è privo di giustificazioni, anzi necessita urgenti provvedimenti”. Lo afferma il deputato di Forza Italia all’Ars, Michele Mancuso.



