Asp Caltanissetta. Orari di lavoro personale ausiliario, la Cgil bacchetta Caltagirone: "Applica deliberazione 2016 e attacca la nostra azione"

Dura nota del segretario generale della Fpcgil di Caltanissetta Angelo Polizzi: "Deve essere garantito benessere dei lavoratori"

Redazione

30 Aprile 2022 07:06

E' proprio vero! dobbiamo purtroppo constatare che all'ASP di Caltanissetta il direttore generale dottore ingegnere Alessandro Caltagirone insieme al dirigente delle professioni sanitarie dottore Giuseppe Iacona fa e disfa ciò che vuole. Lo avevamo detto e lo ribadiamo! E questo accade in assoluto spregio del benessere dei lavoratori e delle condizioni di lavoro. In data odierna (ieri per chi legge) abbiamo riscontrato l'ennesima nota della direzione generale che ci informa che non intende applicare l'allegato D del CCIA siglato il 13 dicembre 2021 (allegato che disciplina l'ora di lavoro di tutto il personale sanitario) perché a suo dire risulta parzialmente leggibile anzi fa di più individua come responsabile di questa iniziativa il responsabile sindacale della Fp Cgil, Alessandro La Marca, e decide di applicare in materia di orari di lavoro la deliberazione del 2016 facendo così un bel passo nel passato senza assolutamente considerare che nel frattempo i contratti collettivi nazionalisono stati rinnovati

In realtà la questione è un'altra e necessita di chiarimento: la funzione pubblica CGIL in questi giorni è intervenuta duramente in merito agli orari di lavoro del personale ausiliario evidenziando la grave problematica di questo personale che ancora oggi attende l'applicazione dell'accordo contenuto nel contratto decentrato siglato nel 2019, ma la Direzione Generale dell’ASP piuttosto che confrontarsi con la parte sindacale e risolvere la questione nella prospettiva di realizzare il benessere dei lavoratori attacca l’azione sindacale . Non è una mera questione di contrattazione sindacale, dall’organizzazione del lavoro di questi lavoratori dipende anche la qualità dei servizi erogati nel Presidio Ospedaliero S. Elia. Noi abbiamo chiesto un incontro perché ancora crediamo nel legittimo e trasparente confronto sindacale. La gestione della Pubblica Amministrazione deve assicurare trasparenza e legittimità e l’ASP di Caltanissetta non può fare eccezione

FPCGIL di Caltanissetta Segretario Generale Angelo Polizzi



