Asp Caltanissetta, nuovo regolamento per l'accesso alla documentazione sanitaria ospedaliera

Il nuovo regolamento riguardail rilascio delle copie delle cartelle cliniche, dei referti e di altra documentazione

Redazione

Con delibera n. 142 del 16/01/2022 l’ASP di Caltanissetta ha approvato il nuovo regolamento recante il rilascio di copia delle cartelle cliniche, dei referti clinici e di altra documentazione sanitaria ospedaliera in conformità a quanto previsto dalle norme di settore, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto d’ufficio e professionale, nonché di tutela delle persone, di trattamento dei dati personali e di semplificazione amministrativa. Tra l’altro si è provveduto a censire nuove prestazioni e aggiornare le tariffe su quelle già esistenti. Si confermano altresì gli orari di apertura dei diversi sportelli amministrativi siti presso l’Area Nord: P.O. “Sant’Elia” di Caltanissetta:Lunedì e Mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 12:30; Venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30. Si fa presente che il servizio è stato trasferito c/o gli sportelli “pagamento ticket” siti al piano terra della Pal. A (Blocco Centrale).

Presidio ospedaliero “Maddalena Raimondi” di San Cataldo: Martedì e Giovedì dalle ore 08:30 alle ore 11:30. P.O. “Maria Immacolata Longo” di Mussomeli: Lunedì a.m. dalle ore 08:00 alle 14:00- p.m. dalle ore 14:30 alle ore 17:30; Martedì dalle ore 08:00 alle ore 14:00; Mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 14:00; Giovedì a.m. dalle ore 08:00 alle 14:00- p.m. dalle ore 14:30 alle ore 17:30; Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00. Ne dà notizia il dottor Benedetto Trobia.





