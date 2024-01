Asp Caltanissetta, le attività Uca della palazzina C del Sant'Elia saranno trasferite in viale Regina Margherita

Il direttore di presidio Benedetto Trobia ha specificato che si tratta delle attività relative alle vaccinazioni anti-covid

L'Asp di Caltanissetta avvisa che, a partire dal 02 gennaio 2024, tutte le attività relative all'Unità Continuità Assistenziale (Uca), precedentemente svolte nella Palazzina C dell'ospedale "Sant’Elia", saranno trasferite nella Casa di Comunità di Caltanissetta situata in Viale Regina Margherita n. 36.

Le vaccinazioni verranno effettuate nella nuova sede secondo il seguente calendario:

» Martedì dalle 15:00 alle 18:30

» Mercoledì dalle 15:00 alle 18:30

» Sabato dalle 15:00 alle 18:30

» Domenica dalle 15:00 alle 18:30

Sentito il direttore del presidio ospedaliero Benedetto Trobia ha precisato che l'unica attività che sarà trasferita sarà quella inerente alla vaccinazione anti Sars Cov-2. Il direttore Trobia ha anche specificato che tutte le altre attività ambulatoriali della palazzina C non subiranno variazioni



