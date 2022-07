Cronaca 585

Asp Caltanissetta, la Fials: ingiustizie tra i dipendenti, garantire il giusto inquadramento a tutti i lavoratori

Nella nota a firma del segretario Gioacchino Zuppardo, la Fials di Caltanissetta ricorda che "è noto alla Direzione strategica che molti lavoratori svolgono mansioni superiori non attinenti al proprio profilo professionale"

Redazione

15 Luglio 2022 11:24 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/asp-caltanissetta-la-fials-ingiustizie-tra-i-dipendenti-garantire-il-giusto-inquadramento-a-tutti-i-lavoratori- Copia Link Condividi Notizia

Sanitari, amministrativi e tecnici dell’Asp di Caltanissetta svolgono mansioni superiori senza il giusto riconoscimento giuridico ed economico. Per questo la segreteria provinciale della Fials ha chiesto ai vertici dell’azienda sanitaria un incontro urgente “per definire un percorso condiviso per la valorizzazione delle professionalità, dell’area del comparto”. Nella nota a firma del segretario Gioacchino Zuppardo, la Fials di Caltanissetta ricorda che “è noto alla Direzione strategica che molti lavoratori svolgono mansioni superiori non attinenti al proprio profilo professionale, con responsabilità e senso del dovere, permettendo all’azienda di erogare servizi di alta qualità. Tanta abnegazione non corrisponde al giusto riconoscimento giuridico ed economico”.

La Fials evidenzia quindi un paradosso: “Personale assunto a tempo determinato, dopo un breve periodo di attività lavorativa, per effetto di norme sulla stabilizzazione del lavoro precario, venga, giustamente, stabilizzato andando ad occupare ruoli e funzioni svolte da altro personale per molti più anni lavorativi, ma senza riconoscimento, andando a sopprimere le loro aspettative di crescita lavorativa”. Il sindacato autonomo chiede quindi di “evitare questa sperequazione lavorativa e dare il giusto valore meritocratico all’esperienza acquisita ed espressa, evitare conflitti tra lavoratori e contenzioni con l’azienda, richiamando le pregresse comunicazioni in materia di progressioni verticale”. E chiede di “attivare le procedure concorsuali interne per le progressioni verticali per tutte le figure dell’area del comparto presenti nell’azienda”.



Sanitari, amministrativi e tecnici dell'Asp di Caltanissetta svolgono mansioni superiori senza il giusto riconoscimento giuridico ed economico. Per questo la segreteria provinciale della Fials ha chiesto ai vertici dell'azienda sanitaria un incontro urgente "per definire un percorso condiviso per la valorizzazione delle professionalità, dell'area del comparto". Nella nota a firma del segretario Gioacchino Zuppardo, la Fials di Caltanissetta ricorda che "è noto alla Direzione strategica che molti lavoratori svolgono mansioni superiori non attinenti al proprio profilo professionale, con responsabilità e senso del dovere, permettendo all'azienda di erogare servizi di alta qualità. Tanta abnegazione non corrisponde al giusto riconoscimento giuridico ed economico". La Fials evidenzia quindi un paradosso: "Personale assunto a tempo determinato, dopo un breve periodo di attività lavorativa, per effetto di norme sulla stabilizzazione del lavoro precario, venga, giustamente, stabilizzato andando ad occupare ruoli e funzioni svolte da altro personale per molti più anni lavorativi, ma senza riconoscimento, andando a sopprimere le loro aspettative di crescita lavorativa". Il sindacato autonomo chiede quindi di "evitare questa sperequazione lavorativa e dare il giusto valore meritocratico all'esperienza acquisita ed espressa, evitare conflitti tra lavoratori e contenzioni con l'azienda, richiamando le pregresse comunicazioni in materia di progressioni verticale". E chiede di "attivare le procedure concorsuali interne per le progressioni verticali per tutte le figure dell'area del comparto presenti nell'azienda".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare