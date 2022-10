Salute 422

Asp Caltanissetta, la Cgil sferra nuovo attacco contro il manager Caltagirone: "Dal nord al sud della provincia offerta sanitaria scadente"

L'elenco dei disservizi di cui parlano Rosanna Moncada e Angelo Polizzi, ai vertici del sindacato, è lungo: "Si sbandiera assunzione di 15 medici in ps, ma 9 erano già presenti"

Redazione

Assistiamo sbalorditi a quanto si dice ma soprattutto non si dice sui servizi sanitari della nostra provincia, ribadiamo come abbiamo più volte affermato che siamo contrari all’ingerenza della politica nella gestione della salute, ma questo non significa che il tacere, da parte dei politici e delle forze sociali sui (dis) servizi sanitari sia cosa buona. Nel nord della provincia si chiedono epurazioni nei confronti di chi ha agito in piena ragione e scrupolo professionale e si tace sui servizi territoriali, Al poliambulatorio di Mussomeli da circa un mese è andata in quiescenza l’unica ginecologa che, dopo la chiusura del reparto di ostetricia in ospedale, era la sola che poteva soddisfare le richieste delle utenti del Vallone, manca il reumatologo e il nefrologo. È stato sospeso, nel silenzio più assoluto il PPI Pediatrico, forse che ci sono patologie meno importanti.

Nel silenzio più totale nel capoluogo, tranne qualche eccezione, assistiamo all’impoverimento professionale del Presidio Ospedaliero S. Elia, che da ipotetico quarto polo sanitario e DEA di II livello è diventato luogo dove è impossibile lavorare e da cui tutti vogliono fuggire, ed in effetti lo fanno, per le pessime condizioni e organizzazione del lavoro (vedasi neurochirurgia, pneumologia, etc). Silenzio assordante pure nel sud della provincia, a Gela dove l’ultima notizia sul disastro sanitario dell’ospedale che riguarda lo spostamento dell’unico medico neurologo sul territorio, appare quasi come una constatazione di decesso, nell’aria già da tempo, della neurologia ospedaliera e se consideriamo pure la nota del direttore di anestesia e rianimazione relativa alla sospensione degli interventi programmati per carenza di organico, il disastro è servito!

Non abbiamo ancora elementi per poter affermare che ci troviamo di fronte alla precisa volontà di distruggere la sanità della nostra provincia al fine di arrivare alla privatizzazione di parte dell’offerta sanitaria anche se molti indizi portano verso quella direzione. E, come si dice nei processi, tanti indizi fanno una prova. Lo stesso territorio copre un bacino di utenza di oltre 100.000 abitanti, a nostro avviso impoverire l’offerta sanitaria a tutte le latitudini significa privare di un diritto fondamentale la popolazione, questo noi non vogliamo permetterlo e lo denunceremo con forza.

In questi anni tutte le ASP hanno affrontato le stesse difficoltà, ma solo da noi registriamo una fuga così massiccia di figure professionali sanitarie, senza prospettive di ricambio perché in tanti preferiscono andare a lavorare laddove ci sono condizioni migliori, basta seguire nelle cronache dei giornali gli annunci, quasi quotidiani, di assunzioni che fanno nelle ASP a noi confinanti, da noi invece si sbandierano le assunzioni di 15 medici al P.S. ma si nasconde la circostanza che nove di essi erano già in servizio. Di tutto questo qualcuno si dovrà pur rendere conto? Per quanto tempo ancora il presente direttore generale deve continuare a gestire la sanità della provincia? Per noi la gestione Caltagirone prima si chiude meglio è!



