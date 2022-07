Cronaca 1030

Asp Caltanissetta, il Nursind: avviare subito le procedure per la stabilizzazione di 450 precari

Una norma che intende premiare gli eroi che hanno lavorato in trincea

Redazione

Se alcune Asp come quelle di Messina, Agrigento e Siracusa hanno già avviato l’iter per la stabilizzazione, l’azienda provinciale nissena non ha ancora attivato la procedura utile a procedere con le assunzioni, secondo quanto previsto dalla normativa recente. È quanto afferma il sindacato Nursind che in una nota torna a sollecitare i vertici dell’Asp ricordando che "la nuova normativa nazionale consente, a partire dal primo luglio e fino al 31 dicembre 2023, di assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, e che abbiano maturato alla data del 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale, almeno diciotto mesi di servizio anche non continuativo e di cui almeno sei mesi nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022". Una norma che intende premiare gli eroi che hanno lavorato in trincea durante il covid ma che a Caltanissetta, dove sono circa 450 in attesa, non trova ancora applicazione. Il Nursind, nella nota a firma del segretario territoriale Giuseppe Provinzano, ricorda che l’azienda ha già approvato la dotazione organica e il piano triennale del fabbisogno, per cui “è fondamentale avviare subito la ricognizione propedeutica del personale precario dei vari ruoli sanitari e socio-sanitari in dotazione attualmente ed in aderenza al programma triennale del fabbisogno, l'immediata pianificazione delle procedure di stabilizzazione”.



