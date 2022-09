Cronaca 858

Asp Caltanissetta, il manager Caltagirone smentisce allagamento blocco operatorio: "Acqua in un corridoio esterno"

Il direttore generale precisa: "E' stata asciugata in pochi minuti con semplici spugne assorbenti"

Redazione

29 Settembre 2022 19:11 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/asp-caltanissetta-il-manager-caltagirone-smentisce-allagamento-blocco-operatorio-acqua-in-un-corridoio-esterno Copia Link Condividi Notizia

Circola in queste ore sui social un post in cui si riportano immagini di un presunto allagamento del blocco operatorio dell’ospedale S. Elia di Caltanissetta. È opportuno precisare, rassicurando la popolazione, che in alcun modo il blocco operatorio risulta essere interessato. A causa delle forti piogge un problema tecnico ai piani superiori ha portato acque piovane - “peraltro eliminata in pochi minuti ed asciugata con semplici spugne assorbenti, dichiara il Responsabile del Blocco Operatorio, Dott. Giovanni Di Lorenzo” - ad infiltrarsi in un corridoio esterno che non interessa il blocco operatorio. Lo stesso dott. Di Lorenzo dichiara che “le attività chirurgiche sono state garantite senza alcun disservizio”. “L'evento non è assolutamente ascrivibile a quanto accaduto nei mesi scorsi - afferma il Direttore Generale Alessandro Caltagirone.-I tecnici hanno già individuato la causa e stanno risolvendo il problema. Appare quanto mai inopportuno alimentare allarmisti ingiustificati con il solo scopo di fare propaganda politica”.



Circola in queste ore sui social un post in cui si riportano immagini di un presunto allagamento del blocco operatorio dell'ospedale S. Elia di Caltanissetta. È opportuno precisare, rassicurando la popolazione, che in alcun modo il blocco operatorio risulta essere interessato. A causa delle forti piogge un problema tecnico ai piani superiori ha portato acque piovane - "peraltro eliminata in pochi minuti ed asciugata con semplici spugne assorbenti, dichiara il Responsabile del Blocco Operatorio, Dott. Giovanni Di Lorenzo" - ad infiltrarsi in un corridoio esterno che non interessa il blocco operatorio. Lo stesso dott. Di Lorenzo dichiara che "le attività chirurgiche sono state garantite senza alcun disservizio". "L'evento non è assolutamente ascrivibile a quanto accaduto nei mesi scorsi - afferma il Direttore Generale Alessandro Caltagirone.-I tecnici hanno già individuato la causa e stanno risolvendo il problema. Appare quanto mai inopportuno alimentare allarmisti ingiustificati con il solo scopo di fare propaganda politica".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare