Cronaca 940

Asp Caltanissetta, il manager Caltagirone: "Deliberato il reclutamento di 37 nuovi infermieri"

Il direttore generale dell'Asp: "Saranno assegnati anche alle terapie intensive e alle degenze ordinarie dedicate al Covid"

Redazione

18 Gennaio 2022 18:12 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/asp-caltanissetta-il-manager-caltagirone-deliberato-il-reclutamento-di-37-nuovi-infermieri Copia Link Condividi Notizia

“Venerdì scorso abbiamo deliberato il reclutamento di 37 nuovi infermieri che a partire da ieri hanno cominciato a firmare i contratti e progressivamente saranno assegnati nelle aree a maggiore sofferenza di personale, tra queste le terapie intensive e le degenze ordinarie dedicate al covid. Personale che sarà distribuito equamente tra Caltanissetta e Gela. Pertanto rassereno il sindacato Nursind sul fatto che è volontà dell’amministrazione implementare il personale infermieristico per dare il giusto sostegno a coloro che già sono presenti in prima linea”. Lo ha detto il direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone, replicando al sindacato Nursind che aveva sottolineato la grave carenza di infermieri in special modo nei reparti covid della provincia.



"Venerdì scorso abbiamo deliberato il reclutamento di 37 nuovi infermieri che a partire da ieri hanno cominciato a firmare i contratti e progressivamente saranno assegnati nelle aree a maggiore sofferenza di personale, tra queste le terapie intensive e le degenze ordinarie dedicate al covid. Personale che sarà distribuito equamente tra Caltanissetta e Gela. Pertanto rassereno il sindacato Nursind sul fatto che è volontà dell'amministrazione implementare il personale infermieristico per dare il giusto sostegno a coloro che già sono presenti in prima linea". Lo ha detto il direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone, replicando al sindacato Nursind che aveva sottolineato la grave carenza di infermieri in special modo nei reparti covid della provincia.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare