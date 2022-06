Cronaca 499

Asp Caltanissetta, Marcella Santino confermata direttore sanitario

Resta vacante il posto di direttore amministrativo dopo la scadenza del contratto di Pietro Genovese

Rita Cinardi

Il manager dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone, ha confermato Marcella Santino nel suo ruolo di direttore sanitario dell'Asp. La delibera del rinnovo del mandato è stata firmata alla vigilia della scadenza del suo incarico. Il contratto è stato prorogato fino al prossimo 31 dicembre, data fissata dalla Regione come fine mandato per tutti i manager della sanità. Adesso il direttore Caltagirone dovrà invece nominare un direttore amministrativo. L'incarico di Pietro Genovese, infatti, che si è concluso una settimana fa, non è stato rinnovato.



