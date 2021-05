Asp Caltanissetta, è online il sito per richiedere il Certificato Verde: basta un click per registrarsi

Asp Caltanissetta, è online il sito per richiedere il Certificato Verde: basta un click per registrarsi

Completati alcuni passaggi, verrà prodotta la richiesta del Certificato Verde che verrà espletata entro i 5 giorni successivi dalla data della registrazione

Redazione

26 Maggio 2021 16:35

Si comunica che è online ed operativo il sito per la richiesta del Certificato Verde, raggiungibile dal seguente link https://cittadini.asp.cl.it/ L'applicazione funziona in questo modo:

1) L'utente dovrà registrarsi al portale cittadini.asp.cl.it indicando il proprio codice fiscale e i dati anagrafici

2) Verificata la registrazione apparirà un link con la dicitura "Certificato Verde Vaccinazione"

3) Si viene invitati a inserire i dati della vaccinazione per verifica (il codice vaccinazione

o, in alternativa, la data vaccinazione, il codice lotto e il tipo di vaccino, dati reperibili dal certificato rilasciato al termine della vaccinazione). Questo tipo di verifica serve per garantire che il richiedente del certificato sia effettivamente la persona interessata

4) Una volta completata la verifica viene chiesto l'inserimento di un riferimento di un documento di riconoscimento

5) Completati questi passaggi viene prodotta la richiesta del Certificato Verde che verrà espletata entro i 5 giorni successivi dalla data della seguente, e sarà sempre disponibile al download previa registrazione/accesso.



