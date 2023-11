Attualita 1005

Asp Caltanissetta convoca i sindacati nel giorno dello sciopero generale e scoppia la polemica

La segretaria generale della Cgil Moncada: "Le decisioni del commissario ledono i diritti dei lavoratori"

Redazione

Incidente diplomatico tra la dirigenza dell'Asp di Caltanissetta e la Cgil. I vertici aziendali della struttura sanitaria nissena hanno convocato la delegazione della dirigenza del Pta per giorno 20, salvo poi anticipare l'incontro a domani. Lo stesso giorno, insomma, in cui la Cgil e la Uil hanno indetto lo sciopero generale. "Convocare le organizzazioni sindacali lo stesso giorno dello sciopero generale - spiega la segretaria generale Rosanna Moncada - è oltraggioso, offensivo e lesivo di un diritto previsto e garantito dalla nostra Costituzione. Le decisioni assunte dal Commissario Straordinario ledono i diritti dei lavoratori perché mettono in discussione il diritto allo sciopero che per noi rappresenta anche un dovere per tutte le persone che lavorano e decidono liberamente".



